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21:45, 23 декабря 2024Ценности

«Самая сексуальная в мире хоккеистка» в пижаме приняла откровенную позу на фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mikaylademaiter

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», приняла откровенную позу на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя спортсменка поделилась снимками, на которых продемонстрировала стройную фигуру в белой пижаме, оформленной изображениями вишен. При этом на одном из фото она позировала сидя на кровати с широко раздвинутыми ногами.

«Помогаю поверить в любовь с первого раза по одному посту», — подписала знаменитость публикацию, которая набрала 71,3 тысячи лайков.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес, которую также называют «самой сексуальной в мире дальнобойщицей», снялась в откровенном наряде и показала фото фанатам.

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