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21:31, 20 декабря 2024Ценности

«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» снялась в облегающем мини-платье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Милена Гонсалес

Милена Гонсалес. Фото: @milena08gonzalez

Водитель грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес снялась в откровенном наряде. Соответствующие публикации появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 410 тысяч подписчиков.

Американка, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», на размещенных кадрах позировала у фуры с изображением волков и ее именем. При этом она надела облегающее красное мини-платье, белые кеды и объемную бейсболку, а также выбрала в качестве украшения золотистую цепочку с кулоном.

Кроме того, сетевая знаменитость продемонстрировала, как садится за руль, заводит грузовик и трогается с места.

Ранее в декабре канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», поделилась откровенным видео и взволновала фанатов.

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