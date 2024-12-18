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21:52, 18 декабря 2024Ценности

«Самая сексуальная в мире хоккеистка» взволновала фанатов видео в микрошортах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Микайла Демайтер

Микайла Демайтер. Фото: @mikaylademaiter

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», поделилась откровенным видео и взволновала фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 24-летняя спортсменка предстала в белом облегающем топе без бретелей и джинсовых микрошортах, которые частично оголяют ее ягодицы. При этом она подобрала к образу открытые туфли на танкетке, а в качестве украшений выбрала небольшие серьги и ожерелье с круглым кулоном.

Поклонники оценили ролик знаменитости в комментариях. «Олицетворение красоты», «Просто великолепно», «Красотка», «Какой замечательный вид. Очень красивая», «Огонь!» — высказывались они.

Ранее сообщалось, что американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала сломанную ногу на фото без штанов.

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