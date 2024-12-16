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21:36, 16 декабря 2024Ценности

«Самая сексуальная в мире волейболистка» показала на фото сломанную ногу без штанов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала сломанную ногу на фото без штанов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, спортсменка запечатлела себя на камеру телефона. Она предстала на размещенном снимке в укороченном облегающем топе, плавках от бикини с тонкими завязками на талии и носках. При этом можно заметить, что левая нога девушки забинтована и находится в специальном ортопедическом фиксаторе.

Ранее сообщалось, что немецкая велогонщица Полин Грабош с необычной внешностью вызвала ажиотаж в сети. Уточнялось, что на платформе 9gag завирусилось видео с летних Олимпийских игр в Париже, на котором была запечатлена 26-летняя спортсменка, одетая в облегающую спортивную форму.

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