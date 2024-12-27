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09:45, 27 декабря 2024Силовые структуры

Фигуранта дела о пытках в саратовской тюремной больнице нашли мертвым в СИЗО

РИА: фигурант дела о пытках в саратовской тюремной больнице умер в СИЗО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Фигуранта дела о пытках в тюремной больнице Саратова Виктора Шеянова нашли мертвым в московском следственном изоляторе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что Шеянов был обнаружен мертвым 25 декабря в камере СИЗО-1 «Матросская тишина». Никаких повреждений на теле умершего найдено не было.

О пытках в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области стало известно после того, как в социальных сетях появилось видео, посвященное сексуальному насилию над заключенными. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в результате чего должности лишились начальник больницы, глава областного УФСИН и ряд других сотрудников. Шеянов стал одним из восьми фигурантов уголовного дела о пытках.

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