Следователи возбудили дело из-за инцидента с лифтом на станции Москвы

В Москве следователи возбудили дело из-за сбоя в работе лифта на станции Москвы

В Москве из-за инцидента с лифтом следователи возбудили уголовное дело. Об этом в пятницу, 27 декабря, со ссылкой на Следственный комитет России (СКР) в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, ЧП произошло на станции МЦД-4 «Новогиреево» в Москве. В результате опускания подъемной платформы произошел сбой в работе механизма и пострадали люди. Следователи-криминалисты на месте происшествия проводят осмотр и устанавливают обстоятельства произошедшего.

28 октября при монтаже лифтового оборудования в строящемся доме в Воронеже на улице Донбасской в шахту сорвался лифт с рабочими. Они не выжили.