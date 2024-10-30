По делу о падении лифта с тремя рабочими в российском городе арестован первый фигурант

В Воронеже суд арестовал ответственного за монтаж упавшего с 3 рабочими лифта

В Воронеже суд арестовал начальника монтажного участка коммерческой компании, ответственного за установку в строящемся доме лифта, который упал в шахту с тремя рабочими. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчине вменяется совершение преступления по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»). Он заключен под стражу до 27 декабря.

По данным следствия, утром 28 октября при монтаже лифтового оборудования в строящемся доме на улице Донбасской в шахту сорвался лифт с рабочими. Они не выжили.

16 октября в Уфе в жилом доме с высоты четвертого этажа сорвался лифт с женщиной. Ее спасли подоспевшие мастера.