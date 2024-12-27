Сотрудник ООН попал под обстрел

Reuters: сотрудник ООН был эвакуирован в Иорданию после обстрела в Йемене

Сотрудник ООН был эвакуирован в Иорданию с целью дальнейшего лечения после обстрела в Йемене. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает агентство Reuters.

«Сегодня нам удалось эвакуировать нашего коллегу, который был ранен в результате вчерашнего нападения на аэропорт Саны. Сейчас мы находимся в Иордании, где ему будет оказана дальнейшая медицинская помощь», — отметили в сообщении.

Также Гебрейесус поблагодарил команду, организовавшую эвакуацию сотрудника из ближневосточной страны.

Ранее представитель шиитского исламистского движения «Ансар Аллах» сообщил, что удары израильской авиации вывели из строя два йеменских порта Ходейда и Рас-Иса. В результате серии авиаударов по Йемену также пострадали электростанции на юге Саны.