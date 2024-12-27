Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:55, 27 декабря 2024Мир

Сотрудник ООН попал под обстрел

Reuters: сотрудник ООН был эвакуирован в Иорданию после обстрела в Йемене
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Khaled Abdullah / AP

Сотрудник ООН был эвакуирован в Иорданию с целью дальнейшего лечения после обстрела в Йемене. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает агентство Reuters.

«Сегодня нам удалось эвакуировать нашего коллегу, который был ранен в результате вчерашнего нападения на аэропорт Саны. Сейчас мы находимся в Иордании, где ему будет оказана дальнейшая медицинская помощь», — отметили в сообщении.

Также Гебрейесус поблагодарил команду, организовавшую эвакуацию сотрудника из ближневосточной страны.

Ранее представитель шиитского исламистского движения «Ансар Аллах» сообщил, что удары израильской авиации вывели из строя два йеменских порта Ходейда и Рас-Иса. В результате серии авиаударов по Йемену также пострадали электростанции на юге Саны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      РПЦ разжаловала и отправила на пенсию скандально известного митрополита. Бывший прислужник обвинял его в домогательствах

      Россиянам раскрыли пользу глинтвейна

      В России признали мошенничеством снятие порчи

      США наложили санкции на основателя правящей партии Грузии

      Обманувшим 55 пациентов сотрудникам сети медцентров вынесли приговор

      На Украине будущих офицеров ВСУ решили обучить штыковым атакам

      48-летняя Дана Борисова показала лицо спустя четыре месяца после пластики

      В Белом доме отказались отвечать на вопрос о якобы сбитом силами ПВО России Embraer 190

      Определена самая успешная валюта 2024 года

      Россиян предостерегли от главной ошибки при похмелье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше