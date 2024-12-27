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15:31, 27 декабря 2024Россия

Стало известно о смерти командира участвующего в СВО отряда с позывным Сатурн

Сенатор Рогозин: скончался Сатурн, командир добровольческого отряда БАРС-10
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Скончался Иван Оголенко с позывным Сатурн, командир участвующего в специальной военной операции (СВО) добровольческого отряда БАРС-10. Об этом стало известно из сообщения сенатора Дмитрия Рогозина в Telegram.

Официального подтверждения смерти Сатурна от Минобороны России не поступало.

В июне Рогозин сообщал, что Оголенко с тяжелейшими ранениями эвакуировали из зоны СВО в Крым, а затем в Москву. Врачи попытались вылечить Сатурна, но спасти не смогли.

В феврале сообщалось, что в госпитале от ранений умер замкомандующего 18-й армией Магомедали Магомеджанов. Как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, Магомеджанова похоронили 17 февраля, с воинскими почестями в родном дагестанском селе Хлют.

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