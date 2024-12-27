Стало известно о смерти командира участвующего в СВО отряда с позывным Сатурн

Скончался Иван Оголенко с позывным Сатурн, командир участвующего в специальной военной операции (СВО) добровольческого отряда БАРС-10. Об этом стало известно из сообщения сенатора Дмитрия Рогозина в Telegram.
Официального подтверждения смерти Сатурна от Минобороны России не поступало.
В июне Рогозин сообщал, что Оголенко с тяжелейшими ранениями эвакуировали из зоны СВО в Крым, а затем в Москву. Врачи попытались вылечить Сатурна, но спасти не смогли.
В феврале сообщалось, что в госпитале от ранений умер замкомандующего 18-й армией Магомедали Магомеджанов. Как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, Магомеджанова похоронили 17 февраля, с воинскими почестями в родном дагестанском селе Хлют.