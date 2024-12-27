Стало известно о смертях и избиениях мобилизованных на Украине

На Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) избивают мобилизованных, также есть неподтвержденные факты смертей. Об этом сообщили представители подполья «Дозор», пишет ТАСС.
Источник агентства отметил, что в отношении сотрудников ТЦК все чаще проявляются акты сопротивления, жители стали активнее отстаивать безопасность людей, которых схватили на улице.
«Единственный оберег — это сопровождение сотрудниками полиции, минимальный состав групп — четыре человека, а также право на применение оружия. Все с замиранием ждут понижения возраста мобилизации», — заключил он.
Ранее депутат Верховной Рады Украины Нина Южанина допустила возможность создания ТЦК за границей. При этом она выразила непонимание смысла создания подобных ведомств, поскольку консульства и посольства уже выполняют эти функции.