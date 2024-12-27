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10:16, 27 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно о смертях и избиениях мобилизованных на Украине

«Дозор»: сотрудники ТЦК избивают мобилизованных на Украине
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) избивают мобилизованных, также есть неподтвержденные факты смертей. Об этом сообщили представители подполья «Дозор», пишет ТАСС.

Источник агентства отметил, что в отношении сотрудников ТЦК все чаще проявляются акты сопротивления, жители стали активнее отстаивать безопасность людей, которых схватили на улице.

«Единственный оберег — это сопровождение сотрудниками полиции, минимальный состав групп — четыре человека, а также право на применение оружия. Все с замиранием ждут понижения возраста мобилизации», — заключил он.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Нина Южанина допустила возможность создания ТЦК за границей. При этом она выразила непонимание смысла создания подобных ведомств, поскольку консульства и посольства уже выполняют эти функции.

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