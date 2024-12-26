Депутат Рады Южанина не исключила возможность создания ТЦК за границей

Депутат Верховной Рады Украины Нина Южанина не исключила возможности создания территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине) за границей. Ее слова передает издание «Страна.ua».

«Я не уверена, что не дойдут до этого», — заявила нардеп.

Южанина, однако, выразила непонимание смысла создания подобных ведомств, поскольку консульства и посольства уже выполняют эти функции.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский использует структуру ТЦК для удержания власти путем внушения страха украинским гражданам.

