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15:02, 26 декабря 2024Бывший СССР

Депутат Рады допустила возможность создания военкоматов за границей

Депутат Рады Южанина не исключила возможность создания ТЦК за границей
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Нина Южанина не исключила возможности создания территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине) за границей. Ее слова передает издание «Страна.ua».

«Я не уверена, что не дойдут до этого», — заявила нардеп.

Южанина, однако, выразила непонимание смысла создания подобных ведомств, поскольку консульства и посольства уже выполняют эти функции.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский использует структуру ТЦК для удержания власти путем внушения страха украинским гражданам.

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