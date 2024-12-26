Депутат Дубинский: ТЦК нужен Зеленскому для своей легитимности

Владимир Зеленский использует структуру ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов) для удержания власти путем внушения страха украинским гражданам. Такого мнения придерживается в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Вся "легитимность" Зеленского сегодня базируется на внешних источниках (признание в США и ЕС) и внутреннем страхе (карательная машина + ТЦК)», — отметил политик.

По мнению Дубинского, без ТЦК — страх перед силовиками у украинцев существенно спадет. При этом, потеряв экономические и социальные формы контроля над обществом, Зеленский будет продолжать устрашать жителей страны путем призыва юных украинцев на фронт.

Ранее в Генштабе ВСУ пожаловались на неспособность восполнить потери в армии. Источники в офисе президента Украины Зеленского отметили, что политик не торопится подписывать закон о запрете мобилизации мужчин до 25 лет.

До этого Александр Дубинский заявил, что Зеленский, говоря о снижении возраста мобилизации, торгуется с Западом, надеясь получить оружие.