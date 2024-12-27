Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:36, 27 декабря 2024Мир

Столица Йемена подверглась авиаударам

ТАСС: по Сане нанесены авиаудары, в городе слышны мощные взрывы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Столица Йемена Сана подверглась авиаударам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в шиитском исламистском движении «Ансар Аллах» (хуситы).

Отмечается, что в городе прогремели мощные взрывы. По данным собеседника агентства, целями атаки стали международный аэропорт и военные объекты хуситов.

Ранее хуситы сообщили об ударе гиперзвуковой баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Операция привела к жертвам среди населения и прекращению навигации в аэропорту.

До этого хуситы ударили по Тель-Авиву двумя баллистическими ракетами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Словакия заявила о готовности принять у себя мирные переговоры по Украине

      Стало известно о сильном взрыве в российском городе

      Пролет китайского истребителя шестого поколения на малой высоте сняли на видео

      В Израиле палестинец зарезал россиянку

      В США пропавшая собака вернулась домой и сама позвонила в дверь

      В Белом доме высказались о предложении Словакии по переговорам по Украине

      В России начались рейды по магазинам пиротехники

      На Западе назвали козырь России в СВО

      Фицо отказался считать себя слугой Зеленского

      Американская система ПРО впервые за 16 лет перехватила баллистическую ракету

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше