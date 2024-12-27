Столица Йемена подверглась авиаударам

ТАСС: по Сане нанесены авиаудары, в городе слышны мощные взрывы

Столица Йемена Сана подверглась авиаударам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в шиитском исламистском движении «Ансар Аллах» (хуситы).

Отмечается, что в городе прогремели мощные взрывы. По данным собеседника агентства, целями атаки стали международный аэропорт и военные объекты хуситов.

Ранее хуситы сообщили об ударе гиперзвуковой баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Операция привела к жертвам среди населения и прекращению навигации в аэропорту.

До этого хуситы ударили по Тель-Авиву двумя баллистическими ракетами.