Спикер МИД Украины Тихий: Киев подготовился к проведению «саммита мира»

Украина завершила подготовку к следующему «саммиту мира». Об этом заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий, передает «УНИАН» в Telegram.

Как он утверждает, озвученные ранее сроки проведения мероприятия были ориентировочными. Тихий отметил, что для результативности саммита необходима подготовка.

Кроме того, спикер ведомства добавил, что Киев стремится реализовать все как можно быстрее. Однако результаты важнее «события ради события», объяснил он.

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский пообещал пригласить Россию на второй «саммит мира», как это предлагают партнеры. По его словам, Киев сделал детальный документ, который основывается на украинской «формуле мира».