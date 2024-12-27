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17:20, 27 декабря 2024Наука и техника

В ЕС запретят продавать гаджеты без USB-C

С 28 декабря на территории ЕС запретят продажу техники без разъема USB-C
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alexander_Evgenyevich / Shutterstock / Fotodom  

28 декабря на территории Евросоюза (ЕС) вступит в силу директива 2022/2380, которая обязывает производителей техники оснащать свою продукцию портом USB-C. Об этом сообщается на сайте ЕС.

Цель директивы заключается в унификации зарядного разъема для гаджетов и снижении электронных отходов. Также в документе говорится, что девайсы с аккумулятором должны поддерживать быструю зарядку мощностью не менее 15 ватт. В противном случае продажа техники на территории ЕС будет запрещена.

Журналисты издания The Verge разъяснили, что новым правилам должны соответствовать все устройства, которые поддерживают зарядку по проводу мощностью до 100 ватт. В связи с этим, например, консоль Sony PlayStation 5, имеющая номинальную мощность 350 ватт, не подпадает под действие директивы. Также не регламентируются стандарты беспроводной зарядки.

Кроме того, с 28 декабря техника должна иметь маркировку, обозначающую наличие или отсутствие зарядного адаптера в комплекте с устройством. Также на этикетке должен быть указан диапазон мощности, который поддерживает девайс.

Журналисты обратили внимание на «серые зоны» в директиве. Так, в список гаджетов не внесли беспилотные аппараты. Кроме того, обязательство оснащать разъемом USB-C ноутбуки вступит в силу только 28 апреля 2026 года.

Ранее стало известно, что из-за директивы ЕС компания Apple до конца 2024 года снимет с продажи в Европе все смартфоны с разъемом Lightning. В связи с этим американский IT-гигант перестанет продавать в Европе iPhone 14, iPhone 14 Plus и iPhone SE третьего поколения.

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