Уснувшая рядом с телами после жестокой расправы россиянка предстанет перед судом

На Ставрополье перед судом предстанет женщина, убившая пару и уснувшая рядом

В Ставропольском крае перед судом предстанет 62-летняя жительница по делу о жестокой расправе над двумя людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в январе женщина распивала спиртное со знакомой и ее сожителем в частном доме, во время чего между ней и мужчиной возник конфликт. В результате он нанес женщине побои. Тогда она дождалась, пока обидчик уснет, и нанесла ему более 20 ударов ножом по телу.

Очевидцем расправы стала сожительница мужчины, из-за чего женщина также нанесла более 25 ударов ножом и ей. После жестокой расправы она уснула рядом с телами, где ее и нашли полицейские.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился со знакомым во флигеле дома и получил девять лет колонии.