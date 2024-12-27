Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:20, 27 декабря 2024Силовые структуры

Уснувшая рядом с телами после жестокой расправы россиянка предстанет перед судом

На Ставрополье перед судом предстанет женщина, убившая пару и уснувшая рядом
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

В Ставропольском крае перед судом предстанет 62-летняя жительница по делу о жестокой расправе над двумя людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в январе женщина распивала спиртное со знакомой и ее сожителем в частном доме, во время чего между ней и мужчиной возник конфликт. В результате он нанес женщине побои. Тогда она дождалась, пока обидчик уснет, и нанесла ему более 20 ударов ножом по телу.

Очевидцем расправы стала сожительница мужчины, из-за чего женщина также нанесла более 25 ударов ножом и ей. После жестокой расправы она уснула рядом с телами, где ее и нашли полицейские.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился со знакомым во флигеле дома и получил девять лет колонии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      РПЦ разжаловала и отправила на пенсию скандально известного митрополита. Бывший прислужник обвинял его в домогательствах

      Россиянам раскрыли пользу глинтвейна

      В России признали мошенничеством снятие порчи

      США наложили санкции на основателя правящей партии Грузии

      Обманувшим 55 пациентов сотрудникам сети медцентров вынесли приговор

      На Украине будущих офицеров ВСУ решили обучить штыковым атакам

      48-летняя Дана Борисова показала лицо спустя четыре месяца после пластики

      В Белом доме отказались отвечать на вопрос о якобы сбитом силами ПВО России Embraer 190

      Определена самая успешная валюта 2024 года

      Россиян предостерегли от главной ошибки при похмелье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше