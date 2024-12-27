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15:42, 27 декабря 2024Путешествия

В аэропорту Москвы ввели дополнительные меры безопасности

В аэропорту Шереметьево ввели дополнительные меры безопасности
Алина Черненко

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В московском аэропорту Шереметьево ввели дополнительные меры безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Уточняется, что охрану объектов, расположенных рядом с аэропортом, усилили, а постовые наряды дополнительно проинструктировали и вооружили. Представители Шереметьево также попросили пассажиров не брать с собой на борт запрещенные предметы, быть внимательными и бдительными и оказывать содействие сотрудникам службы безопасности при прохождении предполетных процедур.

26 декабря во всех аэропортах Москвы вводили план «Ковер». По предварительным данным, причиной остановки работы авиагаваней стала атака дронов.

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