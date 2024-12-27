Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:18, 27 декабря 2024Путешествия

В Азербайджане признали вмешательство извне в ситуации с самолетом AZAL

Минтранспорт Азербайджана признал вмешательство извне в полете самолета AZAL
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Kazakhstan Emergencies Ministry / Reuters

Самолет авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines), разбившийся в Казахстане 25 декабря, подвергся вмешательству извне. Это признал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, его слова приводит АПА.

По словам главы ведомства, такой вывод можно сделать на основе свидетельских показаний и осмотра обломков упавшего самолета.

Он указал, что пассажиры рейса слышали взрыв в небе над Грозным. Один из бортпроводников был ранен в руку, а пассажирка получила ранения руки и ноги.

«Кроме того, на крыле самолета были видны пробоины. Внутри самолета и на фюзеляже имеются повреждения от различных режущих инструментов», — отметил Набиев. По словам министра, местные и международные эксперты согласились, что экипаж выбрал наиболее оптимальное место для посадки и проявил героизм.

Азербайджанский самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный, упал в Актау. На борту было 67 человек, 38 из них не выжили. Ранее о внешнем воздействии на лайнер сообщали в авиакомпании AZAL.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      AZAL объяснила катастрофу своего лайнера внешним техническим воздействием. Росавиация ранее заявляла о птицах

      Москвичей успокоили насчет погоды в Новый год

      ЦБ установил порядок выдачи лицензий иностранным банкам

      Семью Асада задержали

      В Минобрнауки оценили идею ужесточить правила поступления в вуз после колледжа

      Экономист объяснил новый способ Центробанка определять курс валют

      Перечислены запрещенные для детей новогодние блюда

      Толпы крыс напугали жителей российского города

      Россияне в 2024 году забывали в аэропорту Москвы челюсти и массажный стол

      Минюст США уличил американскую полицию в систематических нарушениях прав человека

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше