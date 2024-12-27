В Азербайджане признали вмешательство извне в ситуации с самолетом AZAL

Минтранспорт Азербайджана признал вмешательство извне в полете самолета AZAL

Самолет авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines), разбившийся в Казахстане 25 декабря, подвергся вмешательству извне. Это признал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, его слова приводит АПА.

По словам главы ведомства, такой вывод можно сделать на основе свидетельских показаний и осмотра обломков упавшего самолета.

Он указал, что пассажиры рейса слышали взрыв в небе над Грозным. Один из бортпроводников был ранен в руку, а пассажирка получила ранения руки и ноги.

«Кроме того, на крыле самолета были видны пробоины. Внутри самолета и на фюзеляже имеются повреждения от различных режущих инструментов», — отметил Набиев. По словам министра, местные и международные эксперты согласились, что экипаж выбрал наиболее оптимальное место для посадки и проявил героизм.

Азербайджанский самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный, упал в Актау. На борту было 67 человек, 38 из них не выжили. Ранее о внешнем воздействии на лайнер сообщали в авиакомпании AZAL.