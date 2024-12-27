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05:09, 27 декабря 2024Мир

В Британии рассказали о новой «Азовстали» для ВСУ

Аналитик Меркурис: Кураховская ТЭЦ может стать новой «Азовсталью» для ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Кураховская ТЭЦ может стать новой «Азовсталью» для ВСУ. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Появляются сообщения, что сотни украинских военных без какой-либо цели цепляются за эту электростанцию. Есть сообщения, что под ней расположены подземные бункеры, по которым они могут выбраться», — подчеркнул эксперт. По словам аналитика, эта ситуация повторяет историю с «Азовсталью».

Из-за приказа украинского руководства твердо стоять за конца оборона Курахово станет для ВСУ настоящей катастрофой, из которой они не смогут самостоятельно выбраться, резюмировал Меркурис.

Ранее на Украине с «Азовсталью» сравнивали ситуацию на Авдеевском коксохимическом заводе. Во время штурма населенного пункта там забаррикадировались солдаты 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, однако предприятий получило меньшее количество повреждений.

В конце ноября российские СМИ написали, что группировка ВСУ на огнеупорном заводе в Часовом Яре в Донецкой народной республике повторяет сценарий окружения украинских войск на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в 2022 году.

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