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20:52, 27 декабря 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении объектов инфраструктуры
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Nariman El-Mofty / AP

В Днепропетровской области были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Где именно располагалась пораженная инфраструктура, Лысак не уточнил. Информация о том, какие объекты оказались под ударом, а также сколько их было, также отсутствует. В результате никто из граждан не пострадал.

О поражении двух объектов инфраструктуры в Днепропетровской области Лысак сообщал 25 декабря. Кроме них повреждения также получила линия электропередачи.

26 декабря стало известно о взрывах в Днепропетровской области. Они раздались в Павлограде на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

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