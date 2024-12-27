В Днепропетровской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении объектов инфраструктуры

В Днепропетровской области были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Где именно располагалась пораженная инфраструктура, Лысак не уточнил. Информация о том, какие объекты оказались под ударом, а также сколько их было, также отсутствует. В результате никто из граждан не пострадал.

О поражении двух объектов инфраструктуры в Днепропетровской области Лысак сообщал 25 декабря. Кроме них повреждения также получила линия электропередачи.

26 декабря стало известно о взрывах в Днепропетровской области. Они раздались в Павлограде на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.