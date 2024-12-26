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06:51, 26 декабря 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области произошли взрывы

В Павлограде Днепропетровской области произошли взрывы на фоне воздушной тревоги
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Павлограде Днепропетровской области произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщается в Telegram-канале «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области», — говорится в сообщении украинского издания. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, по состоянию на 22:08 по московскому времени сигнал о воздушной опасности звучал в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Ранее боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной в своих социальных сетях сообщил, что украинской армии пришлось обороняться из-за провала контратак под Красноармейском. Он также рассказал о последствиях неудачных контратак в районе поселка Шевченко к югу от Покровска.

В свою очередь, портал DeepState ранее сообщил об успешном продвижении ВС России в районе Даченского. Наступление российских военных разрезает украинскую группировку к югу от Красноармейска в районе Зеленого и Лысовки.

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