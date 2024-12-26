В Днепропетровской области произошли взрывы

В Павлограде Днепропетровской области произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В Павлограде Днепропетровской области произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщается в Telegram-канале «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области», — говорится в сообщении украинского издания. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, по состоянию на 22:08 по московскому времени сигнал о воздушной опасности звучал в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Ранее боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной в своих социальных сетях сообщил, что украинской армии пришлось обороняться из-за провала контратак под Красноармейском. Он также рассказал о последствиях неудачных контратак в районе поселка Шевченко к югу от Покровска.

В свою очередь, портал DeepState ранее сообщил об успешном продвижении ВС России в районе Даченского. Наступление российских военных разрезает украинскую группировку к югу от Красноармейска в районе Зеленого и Лысовки.