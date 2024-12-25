На Украине сообщили о поврежденных объектах инфраструктуры в Днепропетровской области

Лысак: два объекта инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области

Два объекта инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области Украины. Об этом заявил глава местной областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram.

По информации главы региона, повреждена также линия электропередач. Пострадавших в результате атаки нет, пишет Лысак.

По сообщениям мониторинговых сервисов, 25 декабря на территории Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее украинский аналитический центр DeepState сообщил, что Вооруженным силам (ВС) России осталось продвинуться менее 10 километров для выхода на территорию Днепропетровской области. По информации ресурса, Российская армия активно продвигается южнее Красноармейска (украинское название — Покровск) и приблизились к границе с Днепропетровской областью на расстояние в 7,5 километра.