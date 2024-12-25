Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:00, 25 декабря 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о поврежденных объектах инфраструктуры в Днепропетровской области

Лысак: два объекта инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nariman El-Mofty / AP

Два объекта инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области Украины. Об этом заявил глава местной областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram.

По информации главы региона, повреждена также линия электропередач. Пострадавших в результате атаки нет, пишет Лысак.

По сообщениям мониторинговых сервисов, 25 декабря на территории Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее украинский аналитический центр DeepState сообщил, что Вооруженным силам (ВС) России осталось продвинуться менее 10 километров для выхода на территорию Днепропетровской области. По информации ресурса, Российская армия активно продвигается южнее Красноармейска (украинское название — Покровск) и приблизились к границе с Днепропетровской областью на расстояние в 7,5 километра.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Похоже, второй малайзийский боинг». На фюзеляже летевшего в Грозный лайнера увидели признаки подрыва зенитной ракеты

      78-летний ресторатор вломился в рыбную лавку и украл карасуми на 28 тысяч рублей

      Урожай в России снизился более чем на десять процентов

      Россиянам раскрыли правила подготовки к новогоднему застолью

      Пользователи сети стали бояться обычных чемоданов из-за нового фильма Netflix

      Призывавший передать Украине ATACMS Хельсинкский комитет признали нежелательным в России

      Захарова заявила об ожидании от Абхазии исполнения обязательств по инвестициям

      Шольц назвал иудаизм незаменимой частью Германии

      Три страны НАТО признались в неготовности противостоять России

      Борт МЧС России с врачами и психологами приземлился в Актау после авиакатастрофы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше