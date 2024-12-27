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10:25, 27 декабря 2024Мир

В Германии назвали Украину олигархией с безграничной коррупцией

Экс-глава СДПГ Лафонтен: Украина — это государство с безграничной коррупцией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Оскар Лафонтен

Оскар Лафонтен. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Украина является государством с безграничной коррупцией, которое не имеет по-настоящему демократических структур. Об этом заявил бывший глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Киев сможет самостоятельно вести переговоры, получив гарантии безопасности. Но на сегодняшний день Украина — это олигархия, все больше живущая за счет пожертвований извне. Теперь это государство с безграничной коррупцией без подлинно демократических структур, независимые партии и СМИ запрещены. Потребуется достаточно много времени, чтобы Украина стала независимым государством», — высказался он.

По мнению Лафонтена, Украина «перестала быть независимым государством с 2014 года», и потребуется немало времени, чтобы страна опять стала самостоятельной.

23 декабря сенатор Конгресса США Рэнд Пол заявил, что миллионы долларов, которые Вашингтон отправил Киеву в качестве помощи, ушли на украинских тиктокеров. По словам политика, «очень странно» наблюдать за тем, как правительство США тратит деньги на «фестиваль селфи на Украине», пока американцы «едва сводят концы с концами».

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