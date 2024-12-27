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22:32, 27 декабря 2024Мир

В Израиле палестинец зарезал россиянку

В Израиле палестинец напал на 83-летнюю россиянку с ножом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nir Alon / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В Израиле 28-летний палестинец напал с ножом на 83-летнюю россиянку Людмилу Липовскую и зарезал ее. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Утверждается, что инцидент произошел на выходе из бомбоубежища, по другим данным — возле дома престарелых. Репатриантке нанесли шесть ударов ножом, после чего охранник израильской почты обезвредил нападавшего, которого позже доставили в больницу.

Прибывшие на место преступления врачи пытались реанимировать россиянку, но безуспешно. Подозреваемый является бывшим информатором службы безопасности Израиля, он пресекал деятельность террористов в Иудее и Самарии.

Ранее полиция немецкого города Бремерхафена задержала мужчину, угрожавшего в опубликованном на платформе Tiktok видео напасть с ножом на рождественской ярмарке. Злоумышленник грозился «зарезать любого, кто выглядит как араб или южанин».

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