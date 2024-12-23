Угрожавшего напасть с ножом на рождественской ярмарке задержали в Германии

Полиция немецкого Бремерхафена задержала угрожавшего напасть с ножом на ярмарке

Полиция немецкого города Бремерхафена задержала мужчину, угрожавшего в опубликованном на платформе Tiktok видео напасть с ножом на рождественской ярмарке. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung (SZ).

«Полиция арестовала 67-летнего мужчину за угрозу совершить тяжкое преступление на рождественской ярмарке в Бремерхафене. После того как о видео стало известно, его автор был быстро найден полицией, и [сейчас он] временно арестован», — приводит издание данные правоохранителей.

В частности, известно, что злоумышленник грозился «зарезать любого, кто выглядит как араб или южанин». При этом о нем известно, что ранее он себе не позволял подобных высказываний, из-за чего мотивы подобного поведения уточняются правоохранительными органами.

20 декабря автомобиль на полной скорости врезался в посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге. Водитель, по словам очевидцев, целенаправленно вел машину в так называемую сказочную часть рынка, где гуляли много семей с детьми. Личность террориста и мотивы его преступления уточняются.