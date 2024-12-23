Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:42, 23 декабря 2024Мир

Угрожавшего напасть с ножом на рождественской ярмарке задержали в Германии

Полиция немецкого Бремерхафена задержала угрожавшего напасть с ножом на ярмарке
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Полиция немецкого города Бремерхафена задержала мужчину, угрожавшего в опубликованном на платформе Tiktok видео напасть с ножом на рождественской ярмарке. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung (SZ).

«Полиция арестовала 67-летнего мужчину за угрозу совершить тяжкое преступление на рождественской ярмарке в Бремерхафене. После того как о видео стало известно, его автор был быстро найден полицией, и [сейчас он] временно арестован», — приводит издание данные правоохранителей.

В частности, известно, что злоумышленник грозился «зарезать любого, кто выглядит как араб или южанин». При этом о нем известно, что ранее он себе не позволял подобных высказываний, из-за чего мотивы подобного поведения уточняются правоохранительными органами.

20 декабря автомобиль на полной скорости врезался в посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге. Водитель, по словам очевидцев, целенаправленно вел машину в так называемую сказочную часть рынка, где гуляли много семей с детьми. Личность террориста и мотивы его преступления уточняются.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Буду готов встретиться, если он захочет». Трамп процитировал Путина в речи о завершении конфликта на Украине

      Башенный кран с рабочим рухнул в столице российского региона и попал на видео

      В России высказались о новых договоренностях с США по ядерному оружию

      «АвтоВАЗ» начал производство новой версии культового внедорожника

      В МИД Ирана раскрыли сроки подписания стратегического договора с Россией

      Российский полицейский в отставке признался в расправе над журналистом «Фонтанки»

      В России украсили главную новогоднюю елку

      Уехавший в Испанию стендап-комик рассказал о необычной новогодней традиции в стране

      Пленный солдат ВСУ рассказал о настраивании украинских мобилизованных против русских

      Россиянин попрыгал на лобовом стекле чужого авто и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше