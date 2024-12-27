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08:23, 27 декабря 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили о продвижении ВС России в Волчанске

Марочко: ВС России продвинулись в Волчанске и форсировали реку Волчья
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Unsplash

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Волчанске и форсировали реку Волчья за чертой города. Об этом ТАСС рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Сейчас есть небольшие успехи у наших подразделений в Волчанске, продвижение в самом населенном пункте», — сообщил Марочко.

Марочко сообщил о продвижении ВС России в пределах Волчанска, а также о переходе реки Волчьей к юго-западу от города. По словам подполковника ЛНР в отставке, в настоящий момент создается плацдарм для дальнейшего продвижения, в целом на данном участке фронта наблюдается позитивная динамика.

Ранее Марочко рассказал об успехах российских военных в районе Загрызово Харьковской области. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили резервы к населенному пункту, пытаясь замедлить продвижение ВС России.

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