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04:57, 27 декабря 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали об успехах российских военных в Харьковской области

Марочко: ВС РФ взяли под контроль почти половину Загрызово Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российским военным удалось взять под контроль почти половину населенного пункта Загрызово Харьковской области, сообщает ТАСС.

«Сейчас есть небольшое продвижение в Загрызово. Мы контролируем практически половину населенного пункта», — заявил он.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили резервы к населенному пункту, отчаянно пытаясь замедлить продвижение российских солдат, которые уже закрепились на своих позициях.

Ранее Марочко сообщил о возможной гибели под Купянском Сергея Притулы — украинского телеведущего и основателя фонда, который собирает деньги для ВСУ. После начала специальной военной операции (СВО) он занимался волонтерской деятельностью и собирал деньги на нужды украинских военных. В частности, с помощью своего фонда Притула помог приобрести для ВСУ спутник ICEYE и бронетранспортеры.

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