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10:33, 27 декабря 2024Экономика

В МЧС назвали зоны риска стихийных бедствий в России

Глава МЧС Куренков назвал зоны риска стихийных бедствий в России в 2025 году
Александра Качан (Редактор)
Александр Куренков

Александр Куренков. Фото: Владимир Астапкович / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

По предварительным прогнозам на 2025 год, в зоны риска стихийных бедствий в России входят Курганская, Тюменская, Мурманская области и другие регионы. Их перечислил глава МЧС Александр Куренков, передает «РБК».

«Риски подтоплений актуальны для Курганской и Тюменской областей из-за повышенных сбросов с казахстанских ГЭС», — объяснил министр. Он добавил, что риски подтоплений значительных территорий также существуют в Мурманской области, где уровень воды в реках на метр превысил многолетние значения.

Куренков отметил, что в европейской части России весеннее половодье обычно проходит выше нормы в Чувашии, Башкирии, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Самарской, Оренбургской области, а также на всей территории Центрального федерального округа.

Помимо этого, в марте возможно возникновение природных пожаров на юге Забайкалья, Тувы, Хабаровского и Приморского края. Такие пожары характерны и для Бурятии, Еврейской автономной и Амурской областей. На фоне изменения климата в последние годы возгорания чаще фиксируются на юге Уральского федерального округа.

Ранее президент России Владимир Путин назвал ключевую задачу МЧС. По его словам, она заключается в совершенствовании системы гражданской обороны.

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