В Минобрнауки оценили идею об условии для поступления из колледжа в вуз без ЕГЭ

В Минобрнауки оценили идею ужесточить правила поступления в вуз после колледжа. Речь идет об условии продолжить обучение по схожей специальности, передает ТАСС.

Ранее в Госдуму внесли законопроект с уточнениями правил поступления в вузы абитуриентов, у которых есть среднее профессиональное образование. Согласно ему, абитуриентов обяжут сдавать ЕГЭ, если специальность, по которой он получил образование в колледже, не имеет ничего общего с той, на которую он планирует поступить в вузе, — например, окончил «бухгалтерский учет», а поступает на «лечебное дело».

В министерстве поддержали идею, обосновав свою позицию тем, что россияне стали поступать в колледж «не для получения знаний по профессии, а для дальнейшего поступления в вузы в обход ЕГЭ на совершенно другое направление подготовки».

Отмечается, что по действующему законодательству университет вправе принимать выпускников колледжей на основании внутренних вступительных испытаний вне зависимости от того, соответствует профиль абитуриента будущему направлению подготовки или нет.

В министерстве сочли такое положение дел несправедливым, отметив, что за последние годы количество выпускников средних специальных учебных заведений, которые решили продолжить обучение в университете, выросло почти в полтора раза — с 132 844 человек в 2020 году до 197 932 в 2024-м.