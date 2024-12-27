Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:11, 27 декабря 2024Экономика

В Москве появились пальмы

В Москве установили новогодние пальмы
Мария Черкасова

Кадр: mobrep.ru

В Москве установили новогодние пальмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фигуры в виде пальм установлены на набережной Тараса Шевченко, там же замечена светодиодная фигура огромного ананаса, в которую можно зайти. Аллея из огромных светящихся пальм расположена рядом с относительно небольшими новогодними елками.

Ранее в московском районе Южное Чертаново появился снеговик в виде змеи. Фигура свернувшейся в кольцо снежной рептилии появилась на Варшавском шоссе у дома №141, корпус 8. На голове у символа года красуется шапка Деда Мороза. На Новомарьинской улице, около здания одного из отделений почты, появилась стая слепленных из снега утят.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане

      Высмеявшая девочку-квадробера певица рассказала о планах завершить карьеру «на пике»

      Возлюбленную Лиама Пейна захотели допросить

      Россиянина спасли от камня в мочевом пузыре размером с куриное яйцо

      Боец ВСУ предрек битву за Днепропетровскую область

      Влияние ключевой ставки на российский бизнес оценили

      Роскомнадзор предложил критерии для блокировки пропаганды чайлдфри

      Стилист Бузовой рассказал о свадебном платье для нее

      Путин образовал научно-экспертный совет Совбеза

      «Пари Нижний Новгород» сделал заявление на фоне отстранения игроков за договорные матчи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше