В Москве появились пальмы

В Москве установили новогодние пальмы

В Москве установили новогодние пальмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фигуры в виде пальм установлены на набережной Тараса Шевченко, там же замечена светодиодная фигура огромного ананаса, в которую можно зайти. Аллея из огромных светящихся пальм расположена рядом с относительно небольшими новогодними елками.

Ранее в московском районе Южное Чертаново появился снеговик в виде змеи. Фигура свернувшейся в кольцо снежной рептилии появилась на Варшавском шоссе у дома №141, корпус 8. На голове у символа года красуется шапка Деда Мороза. На Новомарьинской улице, около здания одного из отделений почты, появилась стая слепленных из снега утят.