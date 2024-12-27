В России нарастили темпы ремонта топливозаправщиков

«Ростех»: темпы ремонта топливозаправщиков увеличили вдвое

Предприятие «261-й ремонтный завод средств заправки и транспортировки горючего» нарастило темпы ремонта топливозаправщиков. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

«Акционерное общество "261 ремонтный завод средств заправки и транспортировки горючего" холдинга "Ремвооружение" Госкорпорации "Ростех" увеличило темп ремонта топливозаправщиков в два раза в 2024 году. Такой результат стал возможным благодаря участию завода в программе повышения производительности труда», — говорится в сообщении.

Завод присоединился к программе в июле 2024 года. Сотрудники предприятия прошли обучение методам бережливого производства, а организацию рабочих мест в цеху улучшили. Также на заводе оптимизировали логистику и скорректировали процессы сборки. Это позволило в четыре раза сократить количество возвратов на доработку внутри производственного процесса.

261-й завод изготавливает, испытывает и ремонтирует узлы и агрегаты автотопливозаправщиков, а также ремонтирует базовые шасси КамАЗ, Урал и ЗиЛ-131.

В апреле командир взвода подвоза горючего с позывным Харлам рассказал, что принятые на вооружение в 1970-х годах топливозаправщики на шасси грузовиков ЗиЛ активно применяют в зоне проведения специальной военной операции из-за малых габаритов.