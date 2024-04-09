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13:10, 9 апреля 2024Наука и техника

Военный объяснил использование грузовиков из 1970-х в зоне СВО

Харлам: топливозаправщики ЗиЛ используют в зоне СВО из-за габаритов

Фото: РИА Новости

Топливозаправщики на шасси грузовиков ЗиЛ, которые приняли на вооружение в 1970-х годах, активно применяют в зоне проведения специальной военной операции (СВО) из-за малых габаритов. Использование устаревающих грузовиков объяснил командир взвода подвоза горючего с позывным Харлам, передает РИА Новости.

«На данных автомобилях установлена система защиты, система зажигания не дает фон ни на какой электроприбор. Машина тихонечко приехала, заправила и тихонечко также уехала. Еще его преимущество в том, что он маленький», — сказал он.
Комвзвода отметил, что в большинстве случаев автомобили на базе ЗиЛ трофейные.

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На доработанных шасси грузовиков ЗиЛ выпускали несколько моделей топливозаправщиков. Принятый на вооружение в 1975 году АТЗ-4,4-131 на базе ЗиЛ-131 получил цистерну емкостью 4400 литров, которая позволяет одновременно заправлять четыре потребителя.

В декабре Минобороны России показало применение реактивных систем залпового огня 9К55 «Град-1 на шасси ЗиЛ-131. Эта версия отличается от базового «Града» уменьшенным числом направляющих для запуска снарядов.

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      Даниил Иринин
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