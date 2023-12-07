Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:02, 7 декабря 2023Наука и техника

Минобороны показало применение облегченного «Града»

Минобороны России показало применение облегченной РСЗО «Град-1» на видео
СюжетТорнадо в России

Кадр: Минобороны России

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) 9К55 «Град-1» группировки «Юг» нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины. Применение РСЗО, которая является облегченной версией системы 9К51 «Град», показало Минобороны России в Telegram.

На опубликованном видео показано выдвижение машины на огневую позицию, заряжание РСЗО и поражение целей. «Расчеты поражают командные пункты, фортификационные сооружения, районы сосредоточения и артиллерийские батареи противника», — отметили в Минобороны.

Материалы по теме:
Огненный дождь. Как российские огнеметы стали самым страшным оружием в мире
Огненный дождь.Как российские огнеметы стали самым страшным оружием в мире
13 октября 2023
Боги войны. Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
Боги войны.Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
5 октября 2023

Изначально «Град-1» предназначался для оснащения полковых подразделений морской пехоты. РСЗО на шасси ЗиЛ-131 отличается от базовой версии уменьшенным количеством направляющих для запуска реактивных снарядов калибра 122 миллиметра. Базовая версия на шасси Урал-375Д и Урал-4320 несет 40 направляющих, а облегченная — 36.

Ранее в декабре стало известно, что научно-производственное объединение «Сплав» запатентовало снаряд повышенной дальности для РСЗО. Новый снаряд обладает улучшенными аэробаллистическими характеристиками и имеет повышенную точность.

В сентябре в Минобороны России сообщили, что точность ударов РСЗО «Торнадо-С» при использовании современных боеприпасов достигает ста процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Российская восьмиклассница пришла в школу с дробовиком и открыла стрельбу. Что известно о трагедии?

      Раскрыта основная причина смертей россиян

      В России выросло число попыток незаконно вывезти наличные

      Маршал США напился в самолете и начал домогаться попутчицы

      Сериалу «Слово пацана» предрекли второй сезон

      Прокуратура начала проверку охранной системы после стрельбы в брянской школе

      В Армении выразили надежду на конструктивный диалог с Азербайджаном

      Очевидица рассказала о стрельбе в брянской школе

      Стрелявшая в брянской школе ученица принесла с собой два вида оружия

      Силовики задержали отца открывшей стрельбу в брянской школе восьмиклассницы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости