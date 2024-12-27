В России отреагировали на слова Вучича о потере Европой веса в мире

Депутат Чепа: Европа потеряла вес в мире из-за экономических кризисов

Европа потеряла вес в мире из-за череды экономических и политических кризисов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Так политик прокомментировал слова президента Сербии Александра Вучича о состоянии европейских государств.

«В первую очередь, причина здесь — это экономический кризис. Мы наблюдаем спад производства, рост безработицы, инфляции. Видим и миграционные кризисы, и ряд других проблем, которые говорят о том, что правительства европейских стран утрачивают влияние в мире», — сказал Чепа.

За экономическим кризисом, по словам депутата, следует кризис политический — он указал на сложные выборы в европейских странах, отставки правительства.

«Думаю, первое, что нужно сделать западным странам, — это восстановить мир в Европе. Необходимо прекратить украинский конфликт и наладить отношения с Россией, которая является составляющей частью Европы», — заключил политик.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа теряет вес в мире. По его мнению, странам необходимо избрать более рациональный подход.