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17:12, 27 декабря 2024Россия

В России предложили начать «специальную демографическую операцию»

Депутат Останина предложила начать «специальную демографическую операцию»
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: FotoDuets / Shutterstock / Fotodom  

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила начать в России «специальную демографическую операцию». Своей инициативой она поделилась в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Депутат отметила, что стране необходимы «прорывные меры» для повышения рождаемости. По мнению парламентария, следует увеличивать выплаты родителям на каждого следующего ребенка, а при наличии четырех детей — обеспечивать семью бесплатным жильем.

«Сейчас надо на первого оставить маткапитал, на второго увеличить на 25 процентов, на третьего — еще на 25 процентов, на четвертого — еще на 25 процентов, да еще и жилье за счет государства», — сказала Останина.

Ранее сообщалось, что депутат поддержала предложение ужесточить наказание для алиментщиков.

До этого в России высказались о необходимости автоматизировать процесс взыскания алиментов, чтобы исключить унизительную «беготню за приставом» для назначения выплат.

ЖЗЛ
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