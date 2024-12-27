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07:42, 27 декабря 2024Россия

В Совфеде объяснили позицию Прибалтики о неспособности НАТО победить Россию

Пушков объяснил позицию Прибалтики по Украине приписыванием мнимых заслуг
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Совместное заявление Финляндии, Эстонии и Латвии о невозможности НАТО победить Россию без США говорит о попытке Прибалтики присвоить себе заслуги в повышении военной мощи Европы. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Так парламентарий прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба, президента Латвии Эдгара Ринкевича и премьер-министра Эстонии Кристен Михала. Те признались в неготовности противостоять России без опоры на США.

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«Тревога Хельсинки, Вильнюса и Таллина связана не с "угрозой Европе со стороны России", а с угрозой провала политики ЕС по всемерной поддержке Киева — в том случае, если Трамп примет решение существенно сократить американскую помощь Украине», — написал Пушков.

По его словам, Россия не угрожает Европе, хотя в публичном поле ЕС всячески разгоняется эта тема. В Евросоюзе, помимо этого, обеспокоены тенденцией переориентацией США на Азию и снижением веса Европы в системе американских приоритетов.

Наиболее агрессивная часть европейских элит хотела бы продолжать противостояние Москвы и Киева и полагаться на полную защиту со стороны США, уверен Пушков. Однако нет уверенности в том, что новый президент Дональд Трамп будет защищать европейцев. Сенатор добавил, что Европа без США мало что представляет из себя в военном плане — такой вывод можно сделать из-за призыва наращивать собственные европейские «военные мускулы».

Ранее отставной американский дипломат Джим Джатрас заявил что Запад не способен предложить России реальное урегулирование конфликта на Украине. Западная политика направлена на сохранение собственного доминирования в Европе и подготовку к новому противостоянию.

ЖЗЛ
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