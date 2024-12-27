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22:20, 27 декабря 2024Из жизни

В США пропавшая собака вернулась домой и сама позвонила в дверь

В США пропавшая немецкая овчарка вернулась домой и сама позвонила в дверь
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Judy Beth Morris / Unsplash

В Соединенных Штатах Америки пропавшая немецкая овчарка вернулась домой в канун Рождества и сама позвонила в дверь. Об этом сообщает телеканал CNN.

Брук Комер из Флориды поведала, что 15 декабря их собака по кличке Афина убежала и не вернулась. Семья сообщила о случившемся соседям, и вместе они принялись изучать записи с уличных камер видеонаблюдения, однако местоположение питомца так и не удалось выяснить.

«Я искала ее днем и ночью. Каждый день я приходила домой с разбитым сердцем... Было несколько срывов», — рассказала Комер.

Однако спустя девять дней овчарка вернулась домой. «Это было примерно в 2:30 ночи. Она пришла, стуча лапами в дверь, и позвонила в звонок», — отметила американка, назвав произошедшее рождественским чудом.

Ранее в США собака в штате Вашингтон позвала на помощь полицейского и спасла пожилого хозяина, который получил серьезную травму.

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