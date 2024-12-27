В Узбекистане объявили в розыск двух россиян по делу о покушении на убийство чиновника

Прокуратура Узбекистана разыскивает россиян по делу о покушении на чиновника

Генеральная прокуратура Узбекистана объявила в розыск двух граждан Российской Федерации по уголовному делу о покушении на убийство бывшего пресс-секретаря президента страны Комила Алламжонова. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

В Генпрокуратуре республики уточнили, что россияне, которых разыскивают правоохранители, незаконно въехали на территорию государства и также покинули ее. Кроме того, установлено, что граждане подозреваются в несообщении о преступлении и незаконном обороте огнестрельного оружия.