Врач раскрыл неожиданное последствие просмотра футбола для внешности

Дерматолог Шах: напряженный просмотр футбола приводит к образованию морщин

Дерматолог Муниб Шах раскрыл неожиданное пагубное последствие просмотра футбола для внешности. Интервью с ним приводит New York Post (NYP).

Врач высказался о явлении под названием «беспокойное лицо», которое предполагает наличие морщин. По словам медика, во время просмотра футбольных матчей, как правило, человек напряженно морщится, что приводит к образованию морщин. «Вы щуритесь, хмурите брови, долго используя мышцы лица. Таким образом на коже появляются морщины», — пояснил доктор.

Исследование компании Neutrogena показало, что 53 процента представителей поколения Z испытывают больший стресс, смотря футбол, чем любой другой вид спорта. «По этой причине "беспокойное лицо" стало так распространено среди молодежи», — уточнил Шах.

Собеседник издания заявил, что предотвратить появление морщин поможет ботокс. При этом противникам инъекций он посоветовал увлажнять лицо и пользоваться средствами с ретиноидами при необходимости. «Так вы улучшите эластичность кожи», — подытожил он.

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