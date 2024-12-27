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09:37, 27 декабря 2024Мир

Вучич рассказал о надежде Си Цзиньпина на Трампа в переговорах по Украине

Вучич: Си Цзиньпин выразил надежду на переговоры по Украине при Трампе
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Johanna Geron / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду, что после прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа могут начаться переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич в интервью Handelsblatt.

«Я уже открыто обсудил эту тему с председателем КНР более полугода назад (...). Он буквально сказал мне, что до января ничего не изменится, но после [инаугурации Трампа] могут состояться переговоры. Он имел в виду начало работы новой администрации США», — рассказал политик.

По словам Вучича, после переговоров с китайским лидером он ожидает, что «Пекин может быть посредником» на возможных переговорах по урегулированию украинского кризиса.

Ранее Вучич поддержал идею идею рождественского перемирия на Украине. Он указал на то, что после 15 дней мира в рамках рождественского прекращения огня на Украине возобновить бои стало бы очень сложно. При этом он отметил, что не уверен, готова ли к этому какая-либо из сторон.

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