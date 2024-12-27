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20:23, 27 декабря 2024Мир

Выжившие после крушения Ursa Major моряки вылетели из Испании в Россию

Посольство России в Испании: выжившие моряки Ursa Major вылетели из Мадрида
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Российские моряки, выжившие после крушения сухогруза Ursa Major, вылетели из Мадрида в Россию. Об этом стало известно из заявления, опубликованного в официальном Telegram-канале посольства РФ в Испании.

«27 декабря российские моряки, выжившие после кораблекрушения грузового судна "Урса Майор", вылетели из Мадрида в Россию», — говорится в сообщении.

В российском диппредставительстве отметили, что накануне в консульском отделе посольства им были оформлены все необходимые документы.

Ранее представители судовладельца Bulkship Management заявили, что норвежские моряки не направились на помощь российскому судну Ursa Major, поскольку их уже плыл спасать другой корабль. Отмечается, что Центр координации спасательных операций на море (MRCC) приказал капитану судна не брать на борт российский экипаж.

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