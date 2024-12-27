Большей части России пообещали аномально теплый январь

Синоптик Вильфанд: январь на Урале и в Западной Сибири выдастся аномально теплым

Январь 2025 года на большей части страны выдастся непривычно теплым. О погодных аномалиях в следующем месяце агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура в январе превысит климатическую норму в большинстве российских регионов. Нетипично высокие показатели будут наблюдаться на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае. Аномально теплый январь застанут также жители европейской территории России.

Неожиданно морозную погоду синоптик прогнозирует лишь на азиатской части страны. Отрицательные отклонения от нормы может спровоцировать действие антициклона, пояснил Вильфанд.

Ранее жителям столичного региона рассказали о погоде в новогоднюю ночь. По оценкам метеорологов, 31-го числа москвичи ощутят легкий морозец в минус 3-4 градуса. Однако после праздника на столицу обрушится волна похолодания. Точную дату назвать трудно — резкий спад температуры может прийтись как на 2 января, так и на Рождество.