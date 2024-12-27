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09:04, 27 декабря 2024Из жизни

Женщина описала эмоции от нападения стада коров фразой «вот и все, так я и умру»

Женщина пережила нападение коров в Уэльсе и получила кровотечение в легких
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Жительница Уэльса, Великобритания, Либби Джеймс вспомнила, как в 2014 году пережила жестокое нападение стада коров и описала свои эмоции. Об этом пишет Daily Mail.

По словам Джеймс, она умела общаться с коровами, потому что этому ее учил отец. Однажды она шла по полю, где паслись коровы, с мужем Гером и собакой Арти. Они отстали от женщины, и вдруг она обнаружила, что ее окружили коровы. Внезапно животные набросились на Джеймс.

Как рассказывает женщина, коровы стали топтать ее. «Я смотрела вверх, и все, что я могла видеть, — множество копыт. Я думала: "вот и все, так я и умру"», — объяснила она. В конце концов коров отогнали от женщины и доставили ее по воздуху в больницу. У Джеймс были разбиты зубы и переломаны ребра. Кроме того, она получила кровотечение в легких. Врачи сравнили ее травмы с последствиями автокатастрофы.

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После произошедшего Джеймс создала группу Cows On Walkers Safety (COWS) и сайт Killer Cows. С помощью этого она пытается объяснить, что коров стоит опасаться. «Они весят полтонны и могут вас убить… Коровы — это не домашние животные. К ним не следует относиться как к таковым», — отметила она.

Ранее сообщалось, что женщину из Великобритании затоптали коровы в парк Нью-Форест. Другие любители прогулок с собаками также сообщали, что скот ведет себя агрессивно, а одному мужчине чудом удалось избежать травм благодаря хорошей реакции.

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