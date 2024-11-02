Коровы затоптали пожилую женщину в национальном парке

В Великобритании 88-летнюю женщину затоптали коровы в национальном парке

Женщину из Великобритании затоптали коровы. Об этом пишет Daily Mirror.

88-летняя Памела Джойс Барнвелл из города Фордингбридж, графство Хэмпшир, вышла на прогулку со своей собакой 21 октября. Они оправились в национальный парк Нью-Форест, где часто гуляли. Барнвелл и ее питомец находились неподалеку от крикетной площадки Годшилл, когда на нее набросились пасущиеся неподалеку коровы.

Пожилую женщину нашли лежащей на земле без сознания и срочно госпитализировали. Однако спасти ее не удалось, на следующий день она скончалась от полученных травм. Вскрытие установило, что причиной смерти стало кровоизлияние в тазовую область и политравмы — множественные повреждения внутренних органов.

При этом нападение коров на Барнвелл стало не первым в Нью-Форест. Другие любители прогулок с собаками также сообщали, что скот ведет себя агрессивно, а одному мужчине чудом удалось избежать травм благодаря хорошей реакции.

Ранее сообщалось, что в Британии коровы насмерть затоптали молодую женщину, выгуливавшую собаку. Перед трагическим инцидентом она снимала их на камеру.