Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 2 ноября 2024Из жизни

Коровы затоптали пожилую женщину в национальном парке

В Великобритании 88-летнюю женщину затоптали коровы в национальном парке
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Женщину из Великобритании затоптали коровы. Об этом пишет Daily Mirror.

88-летняя Памела Джойс Барнвелл из города Фордингбридж, графство Хэмпшир, вышла на прогулку со своей собакой 21 октября. Они оправились в национальный парк Нью-Форест, где часто гуляли. Барнвелл и ее питомец находились неподалеку от крикетной площадки Годшилл, когда на нее набросились пасущиеся неподалеку коровы.

Пожилую женщину нашли лежащей на земле без сознания и срочно госпитализировали. Однако спасти ее не удалось, на следующий день она скончалась от полученных травм. Вскрытие установило, что причиной смерти стало кровоизлияние в тазовую область и политравмы — множественные повреждения внутренних органов.

При этом нападение коров на Барнвелл стало не первым в Нью-Форест. Другие любители прогулок с собаками также сообщали, что скот ведет себя агрессивно, а одному мужчине чудом удалось избежать травм благодаря хорошей реакции.

Материалы по теме:
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

Ранее сообщалось, что в Британии коровы насмерть затоптали молодую женщину, выгуливавшую собаку. Перед трагическим инцидентом она снимала их на камеру.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии тысячи досрочно освобожденных вновь попали в тюрьмы. Зачем власти объявляли амнистию?

      В США рассказали о возможном требовании Трампа к Путину в случае победы на выборах

      Назван способ продлить время работы смартфона

      Назван способ платить меньше за услуги ЖКХ

      Коровы затоптали пожилую женщину в национальном парке

      Мужчинам раскрыли признаки безопасных образований на пенисе

      Певец ушел добровольцем на СВО и создал вокальный ансамбль

      В Британии осудили притворявшегося «вагнеровцем» поляка

      Плохой английский помешал Зеленскому и Ермаку в переговорах с союзниками

      Названа сигнализирующая о мигрени частота головной боли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше