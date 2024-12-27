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11:33, 27 декабря 2024Россия

Жительница атакованного ВСУ российского мегаполиса не смогла попасть в бомбоубежище

Жительница подвергшейся атаке ВСУ Казани показала закрытое бомбоубежище
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Жесть Казани»

Жительница Казани попыталась спуститься в бомбоубежище и не смогла сделать это — доступ в помещение закрыт. Видеозапись, на которую россиянка фиксировала свои действия, опубликовал Telegram-канал «Жесть Казани».

После недавней атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) горожанка решила проверить убежище на случай новых атак. Она наткнулась на опечатанную дверь.

«Укрытие — заходи и прячься», — иронично прокомментировала жительница мегаполиса. Сведений о том, у кого хранятся ключи от подвала, у нее не оказалось.

21 декабря Казань была атакована беспилотниками. Несколько дронов врезались в высотные дома. Вскоре после атаки жильцы одного из попавших под удар ЖК заявили о странной активности в домовом чате. Их внимание привлек человек с Гитлером на аватаре. Занявшиеся этим силовики установились, что за профилем скрывался сын собственницы одной из квартир.

ЖЗЛ
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