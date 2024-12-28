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04:01, 28 декабря 2024Ценности

43-летняя экс-участница Pussycat Dolls показала фото в оголяющем тело бикини

43-летняя певица Эшли Робертс показала фото в крошечном бикини
Мария Винар
Эшли Робертс

Эшли Робертс. Фото: @iamashleyroberts

Американская певица и танцовщица Эшли Робертс показала откровенное фото с отдыха у бассейна. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном кадре 43-летняя экс-участница музыкальной группы Pussycat Dolls запечатлена в оголяющем тело бикини темно-зеленого цвета. Видно, что изделие состоит из бюстгальтера с крошечными чашками и плавок с высокой посадкой.

Кроме того, для своего образа знаменитость примерила солнцезащитные очки, а также уложила волосы в пучок, выпустив две пряди в улица.

В сентябре популярная певица Николь Шерзингер также поделилась с фанатами снимками в откровенном виде. Тогда поп-исполнительница запечатлела себя на камеру во время отдыха в Португалии.

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