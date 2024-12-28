Бросившему бутылку с горючей смесью в отделение связи россиянину вменили теракт

В Петербурге возбудили дело о теракте на подростка, поджегшего отделение связи

Сотрудники полиции задержали 17-летнего подростка из Сестрорецка, который бросил бутылку с горючей смесью и зажженным фитилем в окно отделения связи в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России. Возбуждено уголовное дело по статье 205 («Теракт») УК РФ.

По данным ведомства, днем 25 декабря он бросил бутылку с горючей жидкостью в отделение связи, расположенное на проспекте Большевиков. В результате этого оплавился металлический отступ окна со стороны улицы.

Вскоре силовики установили его личность. Во время разговора с полицейскими молодой человек пояснил, что действовал по указанию неизвестных, которые связались с ним по телефону.

Ранее сотрудники силовых структур задержали 57-летнего жителя Новошахтинска, который пришел в один из магазинов под видом клиента и поджег фейерверк в торговом зале по заданию мошенников.