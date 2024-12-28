Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:01, 28 декабря 2024Силовые структуры

Бросившему бутылку с горючей смесью в отделение связи россиянину вменили теракт

В Петербурге возбудили дело о теракте на подростка, поджегшего отделение связи
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Сотрудники полиции задержали 17-летнего подростка из Сестрорецка, который бросил бутылку с горючей смесью и зажженным фитилем в окно отделения связи в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России. Возбуждено уголовное дело по статье 205 («Теракт») УК РФ.

По данным ведомства, днем 25 декабря он бросил бутылку с горючей жидкостью в отделение связи, расположенное на проспекте Большевиков. В результате этого оплавился металлический отступ окна со стороны улицы.

Вскоре силовики установили его личность. Во время разговора с полицейскими молодой человек пояснил, что действовал по указанию неизвестных, которые связались с ним по телефону.

Ранее сотрудники силовых структур задержали 57-летнего жителя Новошахтинска, который пришел в один из магазинов под видом клиента и поджег фейерверк в торговом зале по заданию мошенников.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Газпром» заявил, что Молдавия перестанет получать газ с 1 января. Кишинев задолжал больше 700 миллионов долларов

      В МИД России указали на готовность рассмотреть конкретные предложения по Украине

      В российском регионе избавились от крупной свалки

      Бросившему бутылку с горючей смесью в отделение связи россиянину вменили теракт

      Беременная жена Александра Петрова показала фигуру в купальнике

      Рогов рассказал о продвижении ВС России в Курахово

      В России продлили запрет дольщикам взыскивать штрафы с застройщиков

      В ООН признали 2024 год одним из худших для детей

      Бастрыкин провел в Грозном совещание по факту крушения самолета в Актау

      Министр спорта Дегтярев назвал Россию союзником WADA

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше