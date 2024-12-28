Число бездомных в США достигло исторического максимума

В США заявили о росте числа бездомных на рекордные 18 %

Число бездомных в Соединенных Штатах достигло исторического максимума, превысив 770 тысяч человек. Об этом сообщило Министерство жилищного строительства и городского развития США, передает Bloomberg.

Уточняется, что показатель в январе 2024 года вырос на 18 процентов по сравнению с январем прошлого года. Это самый высокий уровень за всю историю наблюдений. При этом число бездомных в семьях с детьми выросло на 39 процентов, говорится в отчете ведомства. Данная тенденция обусловлена нехваткой доступного жилья, инфляцией, а также стагнацией роста заработной платы.

В документе также подчеркивается, что необходимо сосредоточиться на обоснованных усилиях по предотвращению и искоренению бездомности.

Ранее сообщалось о стремительном росте числа бездомных в четырехмиллионном Лос-Анджелесе. Если до пандемии коронавируса в городе регистрировали чуть более 40 тысяч нуждающихся в жилье, то к 2023 году, согласно отчету Управления по оказанию помощи бездомным Лос-Анджелеса (LAHSA), численность живущих на улице превысила 50 тысяч человек.