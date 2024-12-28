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04:29, 28 декабря 2024Силовые структуры

Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже его имущества

Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже его имущества на ₽5 млн
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Boris Kavashkin / Global Look Press

Экс-глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже его имущества на пять миллионов рублей, до 65 миллионов. Об этом сообщает ТАСС.

В остальном, отметил адвокат одного из подсудимых Вячеслав Макаров, показания Чубайса не изменились. Покинувший Россию Чубайс настаивает на привлечении фигурантов к уголовной ответственности.

По делу о краже усадьбы в деревне Переделки проходят бывший управляющий имуществом, глава швейцарской SFO Concept AG Илья Сучков и президент некоммерческой организации Антикоррупционной академии Муса Садаев. В сентябре 2016 года Forbes сообщал, что Сучков оформил в собственность SFO Concept AG недвижимость Чубайса на 40 миллионов долларов. Речь идет об усадьбе площадью 2656 квадратных метров, двух гостевых домах и других строениях. По словам Сучкова, его фирма вложила в строительство 50 миллионов долларов. В 2017 году следствие оценило ущерб по делу о краже имущества Чубайса в один миллиард рублей. Тогда же Сучкова арестовали.

В октябре председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением экстрадировать Чубайса в Россию. Он раскритиковал реформу электроэнергетики, которая была проведена под руководством Чубайса (тот 10 лет возглавлял энергетическую компанию РАО «ЕЭС России», которая по сути была энергетическим монополистом). В ходе реформы под контролем со стороны государства осталась сетевая и распределительная деятельность, а генерирующие мощности были приватизированы.

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