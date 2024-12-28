Мусульманин признался в желании придушить Деда Мороза, реализовал его и попал на видео

Боец поп-ММА сымитировал удушающий прием на Деде Морозе и попал на видео

Боец поп-ММА Залимхан Юсупов по прозвищу «Залик» сымитировал удушающий прием на Деде Морозе и попал на видео. Видеоролик с участием спортсмена опубликовало сообщество ДуРдОм|Hot NewS во «ВКонтакте».

Проходя со спутницей по одной из городских улиц, Юсупов увидел стоящего неподалеку человека в костюме новогоднего волшебника. «Деда Мороза хочу придушить», — сказал он и направился к человеку. Подойдя к нему сзади, он сымитировал удушающий прием. Происходящее сопровождалось женским смехом за кадром

Юсупов называет себя мусульманином. На одной из размещенных в открытом доступе фотографий он снял себя в Мекке на фоне Каабы, которая в мусульманской традиции почитается как первый возведенный на Земле храм.

Ранее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов поделился богословской точкой зрения на главного новогоднего персонажа. По его словам, с исламских позиций Дед Мороз воспринимается как сказочный персонаж.